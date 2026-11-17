Piqué defiende al arquero sancionado tras la muerte de Jesús de Miguel

Gerard Piqué abrió el debate en el fútbol español tras cuestionar la suspensión de 12 partidos impuesta al portero Jesús Owono, del FC Andorra, por el choque en el que murió el delantero Jesús de Miguel.

En un video publicado en sus redes sociales, el exdefensor recordó al jugador fallecido y aseguró que ninguna sanción puede reparar su pérdida. También señaló que Owono necesitará más de 12 partidos para afrontar lo ocurrido y volver a competir.

Piqué contó que estuvo en Tenerife cuando sucedió el accidente y que la reacción de sus jugadores en el vestuario evidenció el impacto emocional de la tragedia. Para explicar su postura, recordó otros choques accidentales en el fútbol y planteó que las sanciones no deberían depender únicamente de las consecuencias de una jugada, sino también de sus circunstancias.

Sus declaraciones reavivaron la discusión sobre la responsabilidad de los futbolistas en este tipo de acciones.