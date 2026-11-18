La víctima fue identificada preliminarmente como Brayan Ospina Arias, conocido como ‘Chicle’ y oriundo del corregimiento de Nariño. Según versiones iniciales, presentaba heridas ocasionadas con arma blanca y arma de fuego, aunque esta información está pendiente de confirmación oficial.
El hallazgo se habría producido el lunes 16 de noviembre. Por ahora, las autoridades no han entregado información pública sobre lo ocurrido ni sobre posibles responsables.
Las circunstancias de la muerte son materia de investigación.
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