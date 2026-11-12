Tres colombianos entre los muertos por derrumbe en New York

La tragedia ocurrida en el barrio de Flatbush, en Brooklyn, también enluta a Colombia. Tres connacionales fueron confirmados entre las víctimas mortales del colapso de un edificio de tres pisos registrado el miércoles 11 de noviembre en Nueva York.

El accidente dejó al menos ocho personas fallecidas y 18 heridas, según los reportes conocidos hasta ahora. El inmueble, ubicado en la avenida Flatbush, se desplomó sobre un terreno contiguo donde se adelantaban trabajos de construcción y excavación.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó que entre las víctimas había inmigrantes de Colombia, Ecuador, México, Trinidad y otros países. La identificación de los tres colombianos representa una nueva preocupación para sus familias y comunidades de origen.

Tras el colapso, cerca de 250 integrantes de los organismos de emergencia participaron en las labores de búsqueda y rescate. Las autoridades investigan si los trabajos realizados en el lote vecino pudieron afectar la estabilidad de la edificación y provocar el desplome.

Mientras avanzan las investigaciones, la tragedia deja familias de distintas nacionalidades de luto y vuelve a poner en primer plano la situación de los migrantes que viven y trabajan en Nueva York.