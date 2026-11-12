Tres colombianos entre los muertos por derrumbe en New York

El accidente dejó al menos ocho personas fallecidas y 18 heridas, según los reportes conocidos hasta ahora. El inmueble, ubicado en la avenida Flatbush, se desplomó sobre un terreno contiguo donde se adelantaban trabajos de construcción y excavación.
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó que entre las víctimas había inmigrantes de Colombia, Ecuador, México, Trinidad y otros países. La identificación de los tres colombianos representa una nueva preocupación para sus familias y comunidades de origen.
Tras el colapso, cerca de 250 integrantes de los organismos de emergencia participaron en las labores de búsqueda y rescate. Las autoridades investigan si los trabajos realizados en el lote vecino pudieron afectar la estabilidad de la edificación y provocar el desplome.
Mientras avanzan las investigaciones, la tragedia deja familias de distintas nacionalidades de luto y vuelve a poner en primer plano la situación de los migrantes que viven y trabajan en Nueva York.
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