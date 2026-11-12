La razón por la que no debería quitar la capa blanca de los arándanos

Esta capa recibe el nombre de pruina y está formada por pequeños cristales de cera que le dan al fruto su característico aspecto mate. También está presente en otras frutas, como las uvas y las ciruelas.
De acuerdo con el especialista en Ciencia y Tecnología de los Alimentos Miguel Ángel Lurueña, la pruina ayuda a reducir la pérdida de agua, protege frente a la radiación ultravioleta y funciona como una barrera ante hongos, bacterias y otros agentes externos que pueden acelerar el deterioro.
Por eso, contrario a lo que algunos creen, los arándanos más brillantes no necesariamente son los más frescos. Conservar la capa blanquecina intacta puede ser una señal de que la fruta ha tenido poca manipulación.
¿Cómo conservarlos en casa?
Una recomendación importante es no lavar ni frotar los arándanos antes de guardarlos en el refrigerador. Al hacerlo, se puede retirar la pruina y reducir su protección natural.
Lo ideal es conservarlos sin lavar y enjuagarlos suavemente justo antes de consumirlos. Así se evita retirar anticipadamente esta barrera y se contribuye a mantener la calidad de la fruta durante más tiempo.
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