Tras su aplazamiento, el Petronio Álvarez ya tiene fecha para regresar

Después de la cancelación de su edición de agosto por los daños ocasionados por el terremoto, el Festival Petronio Álvarez ya tiene fecha y sede para su regreso. La edición número 30 se realizará del 11 al 13 de diciembre en el Acuaparque de la Caña, aunque tendrá un formato diferente al de años anteriores.

La Secretaría de Cultura de Cali confirmó que esta versión estará dedicada exclusivamente al concurso musical. Esto significa que no habrá muestras gastronómicas ni venta de bebidas, accesorios y otros productos tradicionales del festival.

La elección del Acuaparque se dio luego de revisar distintos escenarios de la ciudad. Según la dependencia, es el único espacio que reúne las condiciones técnicas necesarias, debido a las afectaciones estructurales que dejó el sismo en otros lugares destinados a eventos masivos.

Los músicos serán los protagonistas de esta edición, pues son el único grupo de participantes que aún no ha podido circular. Entretanto, los portadores de tradición seleccionados fueron invitados a participar en la edición de 2027, cuya organización ya está en marcha y contempla un espacio que permita incluir también las cocinas tradicionales.

Por otra parte, la Secretaría de Cultura aclaró que no existe ningún procedimiento de corrupción que involucre al Festival Petronio Álvarez.