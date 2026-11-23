Juegos Paramunicipales reunirán a deportistas con discapacidad en Tuluá

Cinco días de competencias y actividades recreativas tendrán como protagonistas a las personas con discapacidad en Tuluá. Los Juegos Paramunicipales 2026: Sin Barreras se desarrollarán del 23 al 27 de noviembre, con disciplinas como fútbol sala, paratletismo, baloncesto en silla de ruedas, paranatación y boccia.

La programación comenzó este lunes en el Parque Infantil Julia Escarpeta con actividades recreativas y rumbaterapia. Este martes 24, desde las 9:00 a. m., el escenario recibirá encuentros de fútbol sala para personas con discapacidad cognitiva y auditiva, además de pruebas de paratletismo.

El miércoles 25 la jornada se trasladará al Coliseo de La Alameda, donde habrá baloncesto en silla de ruedas desde las 8:00 a. m. A las 2:00 p. m. se realizarán las actividades de paranatación en el Parque Infantil.

Para el jueves 26 está prevista una jornada de boccia en Bicentenario Plaza, a partir de las 9:00 a. m., dirigida a personas con parálisis cerebral y distrofia muscular.

Más allá de las competencias, la semana tendrá un anuncio importante para esta población: el viernes 27, en el sector de La Campiña, se realizará la colocación de la primera piedra de la futura Casa de la Discapacidad, un espacio que busca fortalecer los procesos de atención e inclusión en el municipio. El acto comenzará a las 10:00 a. m. e incluirá actividades culturales y artísticas.

La iniciativa se desarrolla en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.