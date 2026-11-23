La Estrada

En mi novela EL PAPAGAYO TOCABA VIOLIN hay un personaje, mi bisabuela Mercedes Estrada, hija de unos ricos del cañón de El Porce que tumbando monte y escarbando guacas tenían con qué comprar lo que quisieran. Pequeños, menudos, los llamaban “los chapules” y Mercedes, a los quince años se antojó de Genaro un mastondonte que la triplicaba y ellos se lo compraron como marido por una finca en Guanteros, 30 mulas de arriería y 40 morrocotas de Segovia.

En ella y en esos Estrada he estado pensando mucho por estos días cuando la congresista Verónica Estrada, de Caramanta, ha resultado tan capaz de adquirir sus titulaciones como bachiller como las de ingeniera y me asalta el convencimiento de que ese apellido, tal cual como en mi novela, puede llevar adscrito al ADN la capacidad de comprar lo que sea con tal de conseguir su objetivo. Porque no nos metamos mentiras, la representante del Pacto Histórico, bandida o no, es una berraca. Ingeniárselas desde las montañas de Caramanta para conseguir el diploma de bachiller del colegio municipal donde seguramente no tuvo con qué estudiar y después toda la documentación para garantizar que se había graduado en Ingeniería de Minas y Metalurgia en la sede Medellín de la Universidad Nacional y, con esa documentación, ser nombrada como funcionaria de la DIAN y cuando ya fue elegida congresista convocar a su antiguo jefe como su asesor en la UTL, no es ni común ni tan degradante como sí me pareció la corrección pública que le hizo el singular canciller de la nación durante un debate en la Comisión Segunda porque ella pronunció mal una palabra y dio equivocado sentido a otra ya que si hay algo condenable es usar la cultura para humillar, como lo hizo el canciller.

De allí surgió la averiguadera de las redes buscando el origen de su incultura en los diplomas y La Estrada ha logrado pasar a la historia de este país de las mil y una mentiras.