Tras la gran acogida, el Hospital Tomás Uribe Uribe da una nueva oportunidad para donar sangre

La institución informó que, gracias al compromiso de los ciudadanos y al respaldo de los medios de comunicación, fue posible convocar a un importante número de donantes, motivo por el cual la campaña continuará este viernes 3 de julio, entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, en las instalaciones del centro asistencial.
Con esta decisión, el hospital busca que más personas tengan la oportunidad de sumarse a esta iniciativa solidaria, que contribuye a mantener abastecidos los bancos de sangre y garantiza la atención de pacientes que requieren transfusiones por emergencias, cirugías o tratamientos médicos.
Desde el Hospital Tomás Uribe Uribe reiteraron el llamado a la ciudadanía para participar en esta nueva jornada, recordando que una sola donación puede salvar varias vidas y convertirse en un gesto de esperanza para quienes más lo necesitan.
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