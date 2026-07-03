Tras la gran acogida, el Hospital Tomás Uribe Uribe da una nueva oportunidad para donar sangre

El Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe anunció la extensión de su jornada de donación de sangre, luego de la positiva respuesta de la comunidad durante la actividad realizada este jueves.

La institución informó que, gracias al compromiso de los ciudadanos y al respaldo de los medios de comunicación, fue posible convocar a un importante número de donantes, motivo por el cual la campaña continuará este viernes 3 de julio, entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, en las instalaciones del centro asistencial.

Con esta decisión, el hospital busca que más personas tengan la oportunidad de sumarse a esta iniciativa solidaria, que contribuye a mantener abastecidos los bancos de sangre y garantiza la atención de pacientes que requieren transfusiones por emergencias, cirugías o tratamientos médicos.

Desde el Hospital Tomás Uribe Uribe reiteraron el llamado a la ciudadanía para participar en esta nueva jornada, recordando que una sola donación puede salvar varias vidas y convertirse en un gesto de esperanza para quienes más lo necesitan.