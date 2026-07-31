A días del cambio de gobierno, retiran la Paloma de la Paz de Botero

La escultura fue desmontada por un equipo especializado y será trasladada al Museo Nacional, donde permanecerá bajo custodia. Debido a su importancia artística y patrimonial, el proceso de embalaje y transporte se realizó siguiendo estrictos protocolos para garantizar su conservación.
La obra fue entregada por Botero al Estado colombiano en 2016 como un símbolo del proceso de paz que vivía el país en ese momento. Desde entonces permaneció en la sede de la Presidencia, convirtiéndose en una de las piezas más emblemáticas del Palacio de Nariño.
Sin embargo, esta no es la primera vez que la escultura cambia de ubicación. Durante anteriores transiciones presidenciales también fue trasladada temporalmente al Museo Nacional antes de regresar nuevamente a la Casa de Nariño.
El retiro de la obra coincide con los preparativos para el cambio de gobierno y hace parte de los ajustes logísticos y administrativos que se adelantan antes de la ceremonia de posesión presidencial, programada para la próxima semana en Cali.
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