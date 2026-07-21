El fatal accidente en Calima apagó la vida de dos jóvenes y una madre venezolana

Las autoridades confirmaron la identidad de las tres personas que perdieron la vida tras el grave accidente de tránsito ocurrido la tarde del lunes 20 de julio en la vía de acceso a la entrada No. 5 del lago Calima, en el municipio de Calima El Darién.

Las primeras víctimas mortales fueron Stiven Felipe Marulanda Giraldo, de 16 años, y James Duván Gómez Giraldo, de 18, quienes se desplazaban en una motocicleta y fallecieron en el lugar del siniestro.

En el mismo hecho también resultó gravemente herida una pareja de esposos de nacionalidad venezolana. Ambos fueron auxiliados por organismos de socorro y trasladados inicialmente al Hospital San Jorge de Calima El Darién. Debido a la gravedad de las lesiones, fueron remitidos a centros médicos de mayor complejidad.

Horas después se confirmó el fallecimiento de María José Sánchez Vega, de 26 años, quien murió mientras era trasladada hacia una clínica en Cali. Su esposo, Raúl Alfredo Pérez Álvarez, permanece hospitalizado bajo observación médica por una lesión pulmonar.

Las primeras hipótesis indican que los dos jóvenes habrían salido en motocicleta desde el sector conocido como La Pista y, presuntamente, circulaban a alta velocidad cuando se produjo la colisión con el vehículo en el que viajaban María José y su esposo, quienes regresaban de compartir con amigos en el lago Calima. No obstante, serán las investigaciones de las autoridades las que determinen las causas exactas del accidente.

Se conoció que Stiven Felipe había cursado recientemente décimo grado en la Institución Educativa Simón Bolívar, mientras que James Duván era estudiante de octavo grado en la Institución Educativa Gimnasio del Calima.

María José había llegado desde Venezuela hace cerca de dos años y medio. Era madre de tres hijos y trabajaba como camarera en un complejo hotelero de la zona, además de apoyar un emprendimiento familiar dedicado a la venta de cachapas.

Con esta tragedia, ya son seis las personas fallecidas en accidentes de tránsito registrados en Calima El Darién durante los últimos tres meses, una situación que vuelve a encender las alertas sobre la seguridad vial en el municipio.o.