Tras 23 años, Cristiano Ronaldo dice adiós a la Selección de Portugal

«Ha llegado el día de devolver la camiseta número 7 de nuestra selección nacional», expresó el delantero, quien aseguró que no fue una decisión fácil y recordó el privilegio y la responsabilidad que significó representar a su país durante más de dos décadas.
Ronaldo se despedirá después de la ventana internacional de noviembre. Su balance con Portugal es histórico: disputó 234 partidos y marcó 146 goles, cifras que lo convierten en el jugador con más presentaciones y anotaciones en selecciones masculinas. Además, fue capitán del equipo que conquistó la Eurocopa de 2016 y las ediciones de la Liga de Naciones de 2019 y 2025.
El anuncio llega semanas después de un episodio de tensión con el seleccionador Jorge Jesus. El delantero abandonó la concentración durante la última fecha FIFA y posteriormente recibió una suspensión de 30 días y una multa de 255 euros por parte de la Federación Portuguesa de Fútbol.
Con esta decisión, termina una de las etapas más representativas del fútbol internacional. La camiseta número 7 queda para las nuevas generaciones, mientras Ronaldo asegura que seguirá acompañando a Portugal y celebrando sus triunfos.
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