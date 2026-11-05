Tras 23 años, Cristiano Ronaldo dice adiós a la Selección de Portugal

Después de 23 años defendiendo los colores de su país y de construir una trayectoria llena de récords, Cristiano Ronaldo anunció que pondrá fin a su carrera internacional con Portugal. El futbolista de 41 años hizo pública la decisión este jueves mediante un video difundido en sus redes sociales.

«Ha llegado el día de devolver la camiseta número 7 de nuestra selección nacional», expresó el delantero, quien aseguró que no fue una decisión fácil y recordó el privilegio y la responsabilidad que significó representar a su país durante más de dos décadas.

Ronaldo se despedirá después de la ventana internacional de noviembre. Su balance con Portugal es histórico: disputó 234 partidos y marcó 146 goles, cifras que lo convierten en el jugador con más presentaciones y anotaciones en selecciones masculinas. Además, fue capitán del equipo que conquistó la Eurocopa de 2016 y las ediciones de la Liga de Naciones de 2019 y 2025.

El anuncio llega semanas después de un episodio de tensión con el seleccionador Jorge Jesus. El delantero abandonó la concentración durante la última fecha FIFA y posteriormente recibió una suspensión de 30 días y una multa de 255 euros por parte de la Federación Portuguesa de Fútbol.

Con esta decisión, termina una de las etapas más representativas del fútbol internacional. La camiseta número 7 queda para las nuevas generaciones, mientras Ronaldo asegura que seguirá acompañando a Portugal y celebrando sus triunfos.