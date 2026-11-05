Dos jóvenes de 22 y 23 años fueron asesinados en Ansermanuevo

Las víctimas fueron identificadas como Bayron Steven Bueno, de 23 años, y Jhon Alexander Moreno, de 22, quienes fallecieron en medio del ataque ocurrido en plena vía pública.
El doble homicidio generó preocupación entre los habitantes del sector, quienes expresaron su rechazo ante la violencia que afecta a la región y pidieron a las autoridades acciones para esclarecer lo sucedido.
Hasta el momento, no se conocen detalles sobre los responsables ni los posibles móviles del crimen. Las autoridades deberán avanzar en las investigaciones para establecer las circunstancias del ataque.
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