Un nuevo hecho de violencia se registró en Tuluá

La víctima fue identificada como José Gregorio Vallesilla, de 27 años. El ataque ocurrió en la calle 22 con carrera 3A, en el barrio Prados del Norte.
El homicidio generó preocupación entre los habitantes del sector. Entretanto, las autoridades adelantan las labores correspondientes para recopilar información que permita esclarecer lo sucedido.
Por ahora, no se conocen detalles sobre los responsables ni los posibles móviles del crimen. La investigación busca establecer las circunstancias del ataque e identificar a los autores.
Deja una respuesta