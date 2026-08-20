Transportaba ayudas para damnificados y sufrió un grave accidente

Don Pedro puso su camión al servicio de una jornada de solidaridad para transportar ayudas humanitarias al suroccidente colombiano, pero terminó involucrado en un grave accidente durante el recorrido.

El conductor se presentó a una convocatoria realizada por una institución educativa de Bogotá para apoyar el traslado de las ayudas y fue seleccionado para realizar este trabajo. Sin embargo, mientras cumplía con esta labor, el camión se quedó sin frenos y terminó saliéndose de la vía.

El vehículo quedó completamente destruido y Don Pedro permaneció más de dos horas atrapado entre las latas, mientras los organismos de emergencia adelantaban las labores de rescate.

A pesar de la gravedad del accidente, su preocupación fue que las ayudas llegaran a las comunidades que las estaban esperando.

Ahora, Don Pedro enfrenta una difícil situación. Su trabajo como conductor es el sustento de su familia y, debido a las lesiones sufridas, deberá permanecer un tiempo considerable incapacitado, mientras también afronta la pérdida de su vehículo.

Por esta razón, los mismos organizadores de la recolecta de las ayudas que llevaba don Pedro, habilitaron un canal de ayudas para retribuirle la solidaridad que tuvo con las familias damnificadas y acompañarlo durante este difícil momento a través de la llave 321 2921554, único canal habilitado para las donaciones.