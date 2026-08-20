Reconocido tulueño permanece en UCI tras accidente en la vía Tuluá–Riofrío

Un grave accidente de tránsito ocurrido este miércoles en la vía que comunica a Tuluá con Riofrío dejó varios ciclistas lesionados, luego de que fueran arrollados por una camioneta mientras realizaban una jornada de ciclismo recreativo.

De acuerdo con las primeras informaciones conocidas sobre el hecho, el conductor del vehículo habría sufrido un episodio cardíaco mientras se desplazaba por este corredor vial, situación que presuntamente le hizo perder el control de la camioneta y terminar embistiendo al grupo de deportistas. Las circunstancias exactas del accidente deberán ser establecidas por las autoridades.

Entre los ciclistas que resultaron afectados se encuentra Jaime García Cruz, un hombre ampliamente reconocido y apreciado en Tuluá, quien durante varios años estuvo vinculado al sector bancario y es conocido además por su afición al deporte, especialmente al fútbol.

García Cruz sufrió graves lesiones como consecuencia del impacto y actualmente permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de una clínica de Tuluá, donde recibe atención médica especializada.

Su estado de salud es delicado y el personal médico trabaja en la atención y recuperación de las lesiones sufridas durante el accidente.

La noticia ha generado preocupación entre amigos, conocidos y miembros de la comunidad tulueña que conocen a Jaime García y permanecen atentos a su evolución, mientras esperan noticias favorables sobre su recuperación.

Los demás ciclistas afectados también recibieron atención médica tras el accidente. Por el momento se espera información oficial que permita conocer el número total de personas lesionadas y su estado de salud.