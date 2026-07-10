España derrotó a Bélgica y aseguró su lugar en las semifinales

La selección de España selló su clasificación a las semifinales del Mundial 2026 tras derrotar 2-1 a Bélgica en un emocionante partido disputado en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Un gol de Mikel Merino en el minuto 88 le dio el triunfo a la Roja, que ahora se enfrentará a Francia por un cupo en la gran final.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente dominó gran parte del compromiso y abrió el marcador gracias a Fabián Ruiz, quien aprovechó un rebote del arquero Thibaut Courtois tras un remate de Dani Olmo.

Sin embargo, Bélgica reaccionó antes del descanso e igualó las acciones con un cabezazo de Charles De Ketelaere, poniendo fin a la racha de imbatibilidad del arquero español Unai Simón en la Copa del Mundo.

Cuando todo apuntaba a que el encuentro se definiría en tiempo extra, apareció nuevamente Mikel Merino, quien ingresó en la recta final del compromiso y, tras un rebote dejado por el arquero belga, marcó el 2-1 definitivo al minuto 88.

Con este resultado, España alcanza las semifinales de un Mundial por segunda vez en su historia, luego de la campaña que terminó con el título en Sudáfrica 2010. Ahora buscará un lugar en la final cuando enfrente a Francia el próximo martes en Dallas.