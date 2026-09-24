Trabajador de Panaca fue hallado sin vida dentro del parque

El joven se encontraba cumpliendo su jornada laboral. Las circunstancias del fallecimiento aún no han sido establecidas y las autoridades adelantan las investigaciones para determinar qué ocurrió.
Panaca confirmó el hecho mediante un comunicado y expresó sus condolencias a la familia, amigos y allegados de Nicolás.
“Panaca lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro colaborador, Nicolás Echeverry Fonseca”, señaló la organización.
Ante las versiones que comenzaron a circular en redes sociales, el parque pidió evitar especulaciones y manejar la información con responsabilidad.
“Pedimos a la ciudadanía y a los medios de comunicación manejar esta información con responsabilidad y respeto por la memoria de nuestro colaborador y la tranquilidad de su familia”, indicó Panaca.
Hasta el momento, no existe una causa oficial de la muerte. Los procedimientos de las autoridades y Medicina Legal permitirán esclarecer las circunstancias del caso.
Panaca aseguró además que acompaña a la familia del trabajador y permanece a su disposición en este difícil momento.
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