Trabajador de Panaca fue hallado sin vida dentro del parque

Nicolás Echeverry Fonseca, trabajador de Panaca, fue hallado sin vida durante la tarde del miércoles 23 de septiembre al interior del parque turístico, ubicado en Quimbaya, Quindío.

El joven se encontraba cumpliendo su jornada laboral. Las circunstancias del fallecimiento aún no han sido establecidas y las autoridades adelantan las investigaciones para determinar qué ocurrió.

Panaca confirmó el hecho mediante un comunicado y expresó sus condolencias a la familia, amigos y allegados de Nicolás.

“Panaca lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro colaborador, Nicolás Echeverry Fonseca”, señaló la organización.

Ante las versiones que comenzaron a circular en redes sociales, el parque pidió evitar especulaciones y manejar la información con responsabilidad.

“Pedimos a la ciudadanía y a los medios de comunicación manejar esta información con responsabilidad y respeto por la memoria de nuestro colaborador y la tranquilidad de su familia”, indicó Panaca.

Hasta el momento, no existe una causa oficial de la muerte. Los procedimientos de las autoridades y Medicina Legal permitirán esclarecer las circunstancias del caso.

Panaca aseguró además que acompaña a la familia del trabajador y permanece a su disposición en este difícil momento.