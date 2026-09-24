Se negó a atajar un penal en protesta y abrió debate en el fútbol

Un insólito episodio ocurrió en la Copa Simón Bolívar de Bolivia, donde el arquero argentino Gustavo Tesonotte decidió no intentar detener un penal en el partido entre Wilstermann Cooperativas e Independiente de Cochabamba.

El encuentro estaba empatado 2-2 cuando el árbitro Carlos Arteaga sancionó una pena máxima tras una disputa entre Tesonotte y un atacante rival. Los reclamos del equipo fueron inmediatos y el partido estuvo detenido durante aproximadamente 20 minutos.

Como forma de protesta, Tesonotte se ubicó junto a uno de los postes y permaneció de espaldas al balón. El rival, Ernesto Adiri, ejecutó el lanzamiento sin oposición y marcó el gol que significó el 3-2 definitivo.

La escena generó una discusión sobre si un arquero puede negarse a intentar atajar un penal. La respuesta es que las Reglas de Juego no obligan al guardameta a lanzarse o intentar detener el remate, siempre que cumpla con la posición exigida antes del cobro.

La Regla 14 establece que el arquero debe permanecer sobre su línea de meta, entre los postes y frente al ejecutor hasta el momento del disparo. Además, no puede tocar los postes, el travesaño o la red antes de que se ejecute el penal.

Por eso, Tesonotte podía decidir no realizar ninguna acción para detener el balón, pero no podía apoyarse o tocar el poste durante la ejecución. Si cometió una infracción de este tipo y el balón ingresó al arco, el gol debía ser concedido.

El caso tuvo además otro giro. La Comisión Nacional de Árbitros de Bolivia revisó posteriormente la jugada que originó el penal y concluyó que la sanción había sido incorrecta. Por esa decisión, el árbitro Carlos Arteaga fue suspendido por tiempo indefinido de los torneos de la Federación Boliviana de Fútbol durante 2026.

De esta manera, el partido dejó una imagen insólita: un arquero que decidió no atajar como protesta y una sanción arbitral que posteriormente fue considerada errónea por el propio organismo encargado de evaluar el arbitraje boliviano.