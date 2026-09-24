Barrio Obrero: donde la salsa creció con Cali

Discos, agua e’lulos, baile y calles llenas de historias hacen parte de la memoria de un barrio que ayudó a convertir la salsa en una de las expresiones culturales más representativas de Cali.

El Barrio Obrero nació como un sector habitado principalmente por trabajadores, pero con el paso de los años sus calles comenzaron a convertirse también en escenario de una historia musical que trascendió sus fronteras.

Los ritmos antillanos encontraron allí un lugar en las casas, las cantinas, los grilles y las reuniones familiares. La música comenzó a hacer parte de la cotidianidad del barrio y, especialmente durante las décadas de 1960 y 1970, una nueva generación empezó a acercarse a ella de una manera particular.

Los jóvenes que miraban desde las ventanas

Mientras los adultos disfrutaban de las noches de baile en los grilles, muchos niños y adolescentes observaban desde las ventanas o desde las afueras de estos lugares. Querían escuchar los discos, aprender los pasos y hacer parte de aquella fiesta que los atraía desde las calles.

De esa inquietud surgieron las conocidas agua e’lulos, fiestas de tarde dirigidas a los jóvenes, en las que podían bailar y disfrutar de la música sin alcohol.

El nombre también guarda una historia particular. Para estas celebraciones se preparaba una gran olla de lulada, elaborada con lulo machacado, agua y hielo. Según la tradición que se conserva en el barrio, con el paso de las horas el hielo se derretía y la bebida quedaba cada vez más aguada. De allí habría surgido el nombre de estas particulares jornadas de baile.

Donde se aprendía a bailar… y también se creaban pasos

Las agua e’lulos se convirtieron en espacios donde los jóvenes no solo escuchaban música. Allí practicaban, se retaban entre amigos y experimentaban con diferentes movimientos.

Con el tiempo, aquella generación contribuyó a construir una manera particular de bailar, marcada por la velocidad, el movimiento de los pies y la energía que hoy muchos reconocen como parte del estilo caleño.

La salsa dejó entonces de ser solamente un género musical para convertirse en una forma de encontrarse, celebrar y construir identidad.

Las calles también cuentan la historia

Esa memoria permanece en el Barrio Obrero. Sus murales llenan de color las calles y representan a personajes, oficios, músicos y diferentes momentos relacionados con la identidad del sector.

Pero la historia también se conserva en espacios dedicados directamente a la música.

Un museo donde la salsa cobra vida

En el barrio existe un espacio dedicado a preservar la memoria de la salsa a través de fotografías, discos y objetos relacionados con artistas que han dejado huella en este género.

El recorrido no se limita a observar piezas. También incluye presentaciones musicales y experiencias en las que los visitantes pueden acercarse a instrumentos como la campana y el güiro, descubriendo desde otra perspectiva los sonidos que hacen parte de la música.

El lugar también se ha convertido en un punto de encuentro para nuevas generaciones. Niños y estudiantes de diferentes colegios llegan para conocer la historia de la salsa en Cali, escuchar sus relatos y acercarse a una tradición que continúa transmitiéndose de generación en generación.

Tomado de: @museodelasalsa

La Ruta de la Salsa

El recorrido por la historia musical del Barrio Obrero también hace parte de la Ruta de la Salsa, una experiencia que conecta discotecas, casas y otros lugares emblemáticos que han mantenido vivo el sabor caleño durante décadas.

Cada parada permite conocer una parte diferente de esa historia: los espacios donde se escuchaban los discos, donde se aprendían los pasos y donde la salsa pasó de ser una música que llegaba desde otras latitudes a convertirse en parte de la identidad de Cali.

Hoy, caminar por el Barrio Obrero es encontrarse con una historia que todavía suena. Entre murales, discos, recuerdos y pasos de baile, el barrio conserva una memoria que no está únicamente en los libros: está en sus calles, en quienes la vivieron y en las nuevas generaciones que todavía la bailan.

¿Ya visitaste el Barrio Obrero?

Camina sus calles, conoce sus historias, descubre sus espacios y déjate llevar por una música que hace décadas encontró en este barrio uno de sus escenarios más importantes para crecer junto a Cali.