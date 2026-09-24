Barrio Obrero: donde la salsa creció con Cali

El Barrio Obrero nació como un sector habitado principalmente por trabajadores, pero con el paso de los años sus calles comenzaron a convertirse también en escenario de una historia musical que trascendió sus fronteras.
Los ritmos antillanos encontraron allí un lugar en las casas, las cantinas, los grilles y las reuniones familiares. La música comenzó a hacer parte de la cotidianidad del barrio y, especialmente durante las décadas de 1960 y 1970, una nueva generación empezó a acercarse a ella de una manera particular.
Los jóvenes que miraban desde las ventanas
Mientras los adultos disfrutaban de las noches de baile en los grilles, muchos niños y adolescentes observaban desde las ventanas o desde las afueras de estos lugares. Querían escuchar los discos, aprender los pasos y hacer parte de aquella fiesta que los atraía desde las calles.
De esa inquietud surgieron las conocidas agua e’lulos, fiestas de tarde dirigidas a los jóvenes, en las que podían bailar y disfrutar de la música sin alcohol.
El nombre también guarda una historia particular. Para estas celebraciones se preparaba una gran olla de lulada, elaborada con lulo machacado, agua y hielo. Según la tradición que se conserva en el barrio, con el paso de las horas el hielo se derretía y la bebida quedaba cada vez más aguada. De allí habría surgido el nombre de estas particulares jornadas de baile.
Donde se aprendía a bailar… y también se creaban pasos
Las agua e’lulos se convirtieron en espacios donde los jóvenes no solo escuchaban música. Allí practicaban, se retaban entre amigos y experimentaban con diferentes movimientos.
Con el tiempo, aquella generación contribuyó a construir una manera particular de bailar, marcada por la velocidad, el movimiento de los pies y la energía que hoy muchos reconocen como parte del estilo caleño.
La salsa dejó entonces de ser solamente un género musical para convertirse en una forma de encontrarse, celebrar y construir identidad.
Las calles también cuentan la historia
Esa memoria permanece en el Barrio Obrero. Sus murales llenan de color las calles y representan a personajes, oficios, músicos y diferentes momentos relacionados con la identidad del sector.
Pero la historia también se conserva en espacios dedicados directamente a la música.
Un museo donde la salsa cobra vida
En el barrio existe un espacio dedicado a preservar la memoria de la salsa a través de fotografías, discos y objetos relacionados con artistas que han dejado huella en este género.
El recorrido no se limita a observar piezas. También incluye presentaciones musicales y experiencias en las que los visitantes pueden acercarse a instrumentos como la campana y el güiro, descubriendo desde otra perspectiva los sonidos que hacen parte de la música.
El lugar también se ha convertido en un punto de encuentro para nuevas generaciones. Niños y estudiantes de diferentes colegios llegan para conocer la historia de la salsa en Cali, escuchar sus relatos y acercarse a una tradición que continúa transmitiéndose de generación en generación.
Tomado de: @museodelasalsa
La Ruta de la Salsa
El recorrido por la historia musical del Barrio Obrero también hace parte de la Ruta de la Salsa, una experiencia que conecta discotecas, casas y otros lugares emblemáticos que han mantenido vivo el sabor caleño durante décadas.
Cada parada permite conocer una parte diferente de esa historia: los espacios donde se escuchaban los discos, donde se aprendían los pasos y donde la salsa pasó de ser una música que llegaba desde otras latitudes a convertirse en parte de la identidad de Cali.
Hoy, caminar por el Barrio Obrero es encontrarse con una historia que todavía suena. Entre murales, discos, recuerdos y pasos de baile, el barrio conserva una memoria que no está únicamente en los libros: está en sus calles, en quienes la vivieron y en las nuevas generaciones que todavía la bailan.
¿Ya visitaste el Barrio Obrero?
Camina sus calles, conoce sus historias, descubre sus espacios y déjate llevar por una música que hace décadas encontró en este barrio uno de sus escenarios más importantes para crecer junto a Cali.
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