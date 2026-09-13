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Tomar bebidas muy calientes podría elevar el riesgo de cáncer

Una nueva investigación encontró una asociación entre el consumo de bebidas muy calientes y un mayor riesgo de desarrollar carcinoma de células escamosas del esófago, uno de los tipos de cáncer que afecta este órgano.

El estudio, realizado por investigadores de la Universidad de Oxford y publicado en International Journal of Cancer, analizó los datos de 977.282 adultos del UK Biobank y el Million Women Study.

Los participantes que dijeron consumir habitualmente sus bebidas “muy calientes” presentaron un riesgo 3,17 veces mayor de desarrollar este tipo de cáncer frente a quienes las tomaban “tibias”. Además, quienes consumían seis o más bebidas calientes al día tuvieron un 71 % más de riesgo, después de tener en cuenta la temperatura.

Los investigadores consideran que el calor podría provocar lesiones e inflamación repetida en el revestimiento del esófago, favoreciendo procesos relacionados con el desarrollo de la enfermedad.

Sin embargo, el estudio no demuestra que el café o el té causen cáncer. Además, la temperatura no fue medida con termómetros, sino reportada por los propios participantes.

La IARC ya había advertido en 2016 que consumir bebidas a temperaturas superiores a 65 °C es “probablemente carcinogénico”. Por precaución, los investigadores recomiendan esperar unos minutos antes de tomar bebidas recién preparadas y evitar consumirlas cuando todavía queman.

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