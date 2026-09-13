Incendios forestales no dan tregua en el Valle y CVC anuncia judicializaciones

El Valle del Cauca enfrenta una temporada crítica por los incendios forestales, con más de 50 emergencias registradas desde junio en 21 municipios. Ante esta situación, la CVC anunció que buscará judicializar a quienes sean identificados como responsables de provocar estos incendios.

El director de la entidad, Marco Antonio Suárez, aseguró que ya se habría identificado a algunas personas en la zona alta de Yumbo y advirtió que se adelantarán acciones junto con las autoridades para establecer responsabilidades.

Suárez también señaló que las condiciones climáticas, aunque aumentan el riesgo de incendios, no explicarían por sí solas todas las emergencias registradas durante las últimas semanas.

Entre los municipios afectados están Yumbo, El Cerrito, Pradera, Buga, Florida, Cali y Tuluá. En algunos de los casos se han registrado importantes pérdidas ambientales: más de 180 hectáreas afectadas en Yumbo, 153 en El Cerrito, cerca de 100 en Pradera y alrededor de 250 hectáreas dentro del Parque Nacional Natural Las Hermosas, en Tuluá.

La CVC recordó que las quemas abiertas controladas para preparar terrenos o cosechas están suspendidas en todo el departamento, debido a las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño. La prohibición incluye actividades agrícolas diferentes al cultivo de caña.

La entidad pidió a la comunidad reportar cualquier columna de humo, quema o incendio de manera inmediata a la línea #550 de la CVC o al 123 de la Policía.