Patrulla de la Policía fue atacada con explosivo en Palmira

Momentos de tensión se vivieron en el sector de Granada, en Palmira, luego de que sujetos lanzaran un artefacto explosivo contra una patrulla de la Policía que realizaba labores de vigilancia en la zona.

El ataque ocurrió en inmediaciones de la calle 42 con carrera 33. Según información preliminar, el explosivo fue dirigido directamente contra el vehículo policial y provocó daños en la parte delantera.

Pese a la fuerza de la detonación, ninguno de los uniformados resultó herido y no se reportaron personas fallecidas.

Tras el hecho, las autoridades realizaron un consejo de seguridad que se extendió hasta altas horas de la noche, con el propósito de analizar lo ocurrido y definir nuevas medidas para reforzar la seguridad en diferentes sectores del municipio.

Mientras tanto, un equipo especializado de la Policía adelanta las investigaciones para identificar y ubicar a los responsables del ataque, así como establecer las circunstancias y el posible móvil detrás de este hecho.