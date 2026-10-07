Todos los procuradores delegados deberán presentar su renuncia

Un movimiento interno pone bajo revisión a buena parte de la estructura directiva de la Procuraduría General de la Nación. El procurador Gregorio Eljach pidió la renuncia protocolaria de todos los procuradores delegados para evaluar los perfiles de quienes actualmente ocupan estos cargos.

La solicitud fue comunicada el pasado miércoles y abre un periodo de aproximadamente un mes en el que serán revisadas las hojas de vida y funciones de los actuales delegados.

La medida no implica la salida automática de los funcionarios. Según información conocida por Caracol Radio, el objetivo es definir quiénes continuarán, en qué dependencias podrían realizarse cambios y dónde serían necesarios nuevos nombramientos.

Los procuradores delegados están al frente de asuntos disciplinarios, preventivos y de intervención ante diferentes autoridades y jurisdicciones, con áreas que incluyen contratación estatal, salud, asuntos ambientales, entidades territoriales y procesos penales, entre otras.

La revisión se suma a otros cambios impulsados durante la administración de Eljach. En agosto, el procurador creó una comisión de expertos encargada de preparar una propuesta para reformar el Código General Disciplinario y buscar mayor agilidad en los procesos de la entidad.

Entre los movimientos recientes aparece el nombramiento de María Alejandra Ordóñez, abogada con experiencia en la Procuraduría y otras entidades públicas, y de Luz Angélica Vizcaíno Solano, quien asumió como procuradora delegada de Instrucción para la Fuerza Pública.

Ahora, durante el próximo mes, la Procuraduría definirá qué funcionarios permanecen en sus cargos y qué ajustes se realizarán en sus diferentes delegadas.