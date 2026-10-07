Más de 70.000 pacientes ya resolvieron procedimientos médicos represados

Más de 70.000 pacientes que tenían procedimientos médicos pendientes ya encontraron una respuesta, de acuerdo con el primer balance del Plan de Choque en Salud presentado por el Gobierno.

El Ministerio de Salud informó que 70.623 personas tienen resueltos 120.586 procedimientos que estaban represados. A esto se suman más de 177.000 pacientes con avances en la entrega de medicamentos.

La estrategia comenzó después de identificar a más de un millón de usuarios con medicamentos o procedimientos pendientes, priorizando casos relacionados con VIH, cáncer, trasplantes y mujeres gestantes.

En medicamentos, hasta el 2 de octubre se habían entregado 7,2 millones de unidades, equivalentes al 31,2 % de las que estaban pendientes al iniciar el seguimiento.

Los mayores avances reportados corresponden a pacientes con VIH, con un 76,45 %; mujeres gestantes, 74,36 %; trasplantes, 58,31 %, y cáncer, 54,91 %.

El plan busca además hacer seguimiento individual a los pacientes hasta confirmar que reciban el medicamento o procedimiento requerido. Para ello, una mesa integrada por el Ministerio de Salud, la Supersalud y la ADRES continuará revisando los casos pendientes y los recursos destinados a su atención.

El Gobierno puso en marcha esta estrategia en medio de un panorama de alta demanda. Entre enero y julio de 2026 se registraron más de 1,2 millones de reclamos ante la Supersalud, de los cuales el 92 % estuvo relacionado con barreras para acceder a servicios y tecnologías en salud.