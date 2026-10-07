Más de 70.000 pacientes ya resolvieron procedimientos médicos represados

El Ministerio de Salud informó que 70.623 personas tienen resueltos 120.586 procedimientos que estaban represados. A esto se suman más de 177.000 pacientes con avances en la entrega de medicamentos.
La estrategia comenzó después de identificar a más de un millón de usuarios con medicamentos o procedimientos pendientes, priorizando casos relacionados con VIH, cáncer, trasplantes y mujeres gestantes.
En medicamentos, hasta el 2 de octubre se habían entregado 7,2 millones de unidades, equivalentes al 31,2 % de las que estaban pendientes al iniciar el seguimiento.
Los mayores avances reportados corresponden a pacientes con VIH, con un 76,45 %; mujeres gestantes, 74,36 %; trasplantes, 58,31 %, y cáncer, 54,91 %.
El plan busca además hacer seguimiento individual a los pacientes hasta confirmar que reciban el medicamento o procedimiento requerido. Para ello, una mesa integrada por el Ministerio de Salud, la Supersalud y la ADRES continuará revisando los casos pendientes y los recursos destinados a su atención.
El Gobierno puso en marcha esta estrategia en medio de un panorama de alta demanda. Entre enero y julio de 2026 se registraron más de 1,2 millones de reclamos ante la Supersalud, de los cuales el 92 % estuvo relacionado con barreras para acceder a servicios y tecnologías en salud.
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