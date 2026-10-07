11 municipios del Valle cerraron septiembre sin homicidios

Septiembre dejó una reducción en los homicidios en el Valle del Cauca. El departamento registró 164 casos, 45 menos que en el mismo mes de 2025, mientras que 11 municipios terminaron el mes sin ningún homicidio.

Según las cifras del Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad del Valle, Dagua, El Cairo, El Dovio, Guacarí, La Unión, La Victoria, Restrepo, San Pedro, Trujillo, Versalles y Zarzal cerraron septiembre con cero casos.

Entre las mayores reducciones estuvo Buenaventura, que pasó de 12 homicidios en septiembre de 2025 a dos este año, una disminución del 83 %. En Cali también hubo una reducción: se registraron 77 casos, 19 menos que el año anterior.

El comportamiento también se reflejó durante el fin de semana de Amor y Amistad, cuando el departamento pasó de 28 homicidios en 2025 a nueve en 2026. Esto representa una reducción del 67,9 % y, según las autoridades, fue el fin de semana de esta celebración con menos casos de los últimos 11 años.

La gobernadora Dilian Francisca Toro atribuyó los resultados al trabajo coordinado entre la Fuerza Pública, la Fiscalía y los organismos de seguridad.

Las autoridades esperan mantener esta tendencia durante los últimos meses del año y continuar reduciendo los índices de homicidio en el departamento.