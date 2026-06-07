Todo listo para el Mundial 2026: así será la ceremonia de apertura

El evento se realizará el próximo 11 de junio en el estadio Azteca de Ciudad de México, sede del partido inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica. La ceremonia está prevista para comenzar aproximadamente 90 minutos antes del encuentro y será la primera de tres inauguraciones que se desarrollarán en los países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.
Además de los artistas colombianos, el show contará con la participación de Alejandro Fernández, Belinda, Maná, Los Ángeles Azules, Danny Ocean, Lila Downs, Burna Boy y Tyla, quienes pondrán el toque musical a una celebración que busca resaltar la diversidad cultural de las naciones organizadoras.
A través de un comunicado, la Fifa destacó que el espectáculo combinará música, color y tradición para dar apertura a un torneo histórico, ya que será la primera Copa del Mundo organizada conjuntamente por tres países y la primera que contará con 48 selecciones participantes.
El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, aseguró que las ceremonias de apertura reflejarán la identidad de cada sede y, al mismo tiempo, la unión que representa el fútbol a nivel mundial.
En Colombia, los aficionados podrán seguir la ceremonia inaugural y el primer partido del campeonato a través de las señales de Caracol Televisión, RCN, Win Sports y DirecTV.
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