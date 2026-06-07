Todo listo para el Mundial 2026: así será la ceremonia de apertura

La cuenta regresiva para el Mundial de 2026 ya comenzó y la Fifa confirmó que la ceremonia inaugural contará con la participación de grandes artistas internacionales, entre ellos los colombianos Shakira y J Balvin, quienes serán protagonistas del espectáculo que marcará el inicio de la máxima cita del fútbol.