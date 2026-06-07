Ataque sicarial en Zarzal terminó con la muerte de un ciudadano venezolano

Rosmer Alexander Sánchez, de 30 años y nacionalidad venezolana, falleció en las últimas horas luego de resultar gravemente herido en un atentado sicarial ocurrido en la mañana del sábado en el sector conocido como Camacho, en el municipio de Zarzal.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima fue atacada por hombres que se movilizaban en motocicleta y que le dispararon en varias oportunidades. Aunque fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, murió mientras era sometido a un procedimiento quirúrgico.

Minutos después del ataque, la Policía confirmó la captura de dos hombres que, al parecer, estarían implicados en el hecho violento. Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen.