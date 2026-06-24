Iván Cepeda anunciará mensaje al país en medio de expectativa por escrutinios

El senador Iván Cepeda anunció que este miércoles 24 de junio entregará un mensaje a la Nación, generando expectativa en medio del cierre del proceso de escrutinio presidencial en Colombia.

A través de sus redes sociales, el dirigente del Pacto Histórico publicó un breve mensaje en el que confirmó la hora de su pronunciamiento: “Mañana, 24 de junio, a las 9:00 a. m., mensaje a la Nación”.

Hasta el momento, Cepeda no ha revelado detalles sobre el contenido de su declaración, lo que ha incrementado la expectativa política en el país, especialmente por el ambiente que rodea los resultados de la segunda vuelta presidencial.

Cabe recordar que el senador había señalado días atrás que su coalición presentó cerca de 57 mil reclamaciones relacionadas con el proceso electoral, las cuales han sido revisadas por las autoridades competentes.

Por ahora, persiste la incertidumbre sobre si su intervención estará enfocada en las reclamaciones del escrutinio o en un eventual pronunciamiento frente a la victoria de Abelardo De La Espriella.