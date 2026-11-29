Tía y sobrino, víctimas del accidente Andalucía – Tuluá

La familia Urrea Pino atraviesa un doloroso momento tras la muerte de Daniel Urrea Pino, un pequeño que apenas comenzaba a vivir, y de su tía Genny Urrea, quienes fallecieron el pasado 28 de noviembre en un accidente de tránsito ocurrido en la vía Andalucía–Tuluá.

La partida de ambos ha generado tristeza entre sus familiares, amigos y personas cercanas, quienes hoy se unen para expresar sus condolencias y acompañar a sus seres queridos en medio de esta pérdida.

A través de un mensaje de despedida, allegados manifestaron su solidaridad con los padres de Daniel, Dosman David Urrea y Luz Angélica Pino Moreno, así como con sus abuelos y demás integrantes de la familia.

El mensaje también recordó el vínculo que unía a Daniel y Genny, cuyas vidas dejaron una huella imborrable en quienes compartieron con ellos.

La tragedia enluta a una familia del centro del Valle del Cauca, que hoy enfrenta la difícil despedida de dos de sus seres queridos.