La partida de ambos ha generado tristeza entre sus familiares, amigos y personas cercanas, quienes hoy se unen para expresar sus condolencias y acompañar a sus seres queridos en medio de esta pérdida.
A través de un mensaje de despedida, allegados manifestaron su solidaridad con los padres de Daniel, Dosman David Urrea y Luz Angélica Pino Moreno, así como con sus abuelos y demás integrantes de la familia.
El mensaje también recordó el vínculo que unía a Daniel y Genny, cuyas vidas dejaron una huella imborrable en quienes compartieron con ellos.
La tragedia enluta a una familia del centro del Valle del Cauca, que hoy enfrenta la difícil despedida de dos de sus seres queridos.
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