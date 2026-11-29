Capturan a hombre tras ataque con cuchillo contra mujer en La Unión

La Policía Nacional reportó la captura en flagrancia de un hombre de 48 años, señalado de agredir con un arma cortopunzante a una mujer en el sector de la galería, barrio Jardines, en La Unión, Valle del Cauca.

El caso corresponde al ocurrido el pasado 28 de noviembre, cuando Viviana Ortiz Ulloa, de 29 años y madre de tres hijos, resultó gravemente herida durante una discusión en inmediaciones de un establecimiento comercial.

Según la información oficial, la mujer sufrió una herida en la región mamaria y fue trasladada al hospital Gonzalo Contreras, donde falleció.

El presunto agresor fue capturado en el lugar de los hechos y dejado a disposición de la autoridad competente. Las primeras indagaciones apuntan a que el caso estaría relacionado con una riña y un hecho de intolerancia social.