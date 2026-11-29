El caso corresponde al ocurrido el pasado 28 de noviembre, cuando Viviana Ortiz Ulloa, de 29 años y madre de tres hijos, resultó gravemente herida durante una discusión en inmediaciones de un establecimiento comercial.
Según la información oficial, la mujer sufrió una herida en la región mamaria y fue trasladada al hospital Gonzalo Contreras, donde falleció.
El presunto agresor fue capturado en el lugar de los hechos y dejado a disposición de la autoridad competente. Las primeras indagaciones apuntan a que el caso estaría relacionado con una riña y un hecho de intolerancia social.
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