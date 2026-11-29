Según la información conocida, en el accidente también estuvo involucrado un ciclista. Tras el impacto, el joven sufrió lesiones de gravedad y fue llevado al Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe, donde se confirmó su fallecimiento.
Ramírez Valencia era residente de San Pedro. Su muerte enluta a sus familiares y allegados, mientras las autoridades trabajan para establecer cómo se produjo el choque y las posibles responsabilidades de los involucrados.
Las circunstancias del hecho aún son materia de investigación.
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