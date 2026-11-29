Accidente en la vía Tuluá-San Pedro cobró la vida de un motociclista

Un siniestro vial registrado cerca de la fábrica Colombina, en la carretera que conecta a Tuluá con San Pedro, terminó con la muerte de un motociclista identificado como Andrés Julián Ramírez Valencia, de 24 años.

Según la información conocida, en el accidente también estuvo involucrado un ciclista. Tras el impacto, el joven sufrió lesiones de gravedad y fue llevado al Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe, donde se confirmó su fallecimiento.

Ramírez Valencia era residente de San Pedro. Su muerte enluta a sus familiares y allegados, mientras las autoridades trabajan para establecer cómo se produjo el choque y las posibles responsabilidades de los involucrados.

Las circunstancias del hecho aún son materia de investigación.