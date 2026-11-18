The Mills regresa con nueva música: “Quererte es Involuntario”

La agrupación colombiana presenta un nuevo sencillo cargado de romanticismo, atracción y rock pop, después de celebrar dos décadas de trayectoria con un histórico concierto en Bogotá.

Hay sentimientos que no se buscan, encuentros que llegan sin avisar y personas que, en cuestión de segundos, pueden cambiarlo todo. Precisamente de esas emociones nace “Quererte es involuntario”, el nuevo lanzamiento de TheMills, una canción que le apuesta al amor inesperado y a esos flechazos que simplemente no se pueden controlar.

La banda colombiana vuelve a sorprender a sus seguidores con una propuesta que conserva su sello musical: una mezcla de rock y pop, acompañada de una historia que transita entre la vulnerabilidad, la atracción y la ilusión de conocer a alguien que aparece en el momento menos pensado.

El lanzamiento llega en una etapa muy especial para TheMills, luego de celebrar sus 20 años de carrera artística con un concierto completamente agotado (sold out) en el Movistar Arena de Bogotá, considerado el espectáculo más grande de su trayectoria. Una noche memorable en la que compartieron con artistas invitados y recorrieron algunos de los capítulos más importantes de su historia musical.

En esta oportunidad, la agrupación presenta una composición de Bako, con producción de JuanDa Morales. La canción relata ese encuentro inesperado que puede devolverle la emoción a una vida marcada por experiencias difíciles. Las conversaciones que se prolongan hasta la madrugada, la fascinación por otra persona y las ganas de descubrir cada detalle de alguien especial hacen parte de esta historia.

Su estribillo, “Quererte es involuntario”, resume el espíritu de la canción: el corazón tiene sus propios caminos y, en ocasiones, enamorarse no es una decisión, sino algo que sencillamente sucede.

Con este sencillo, The Mills demuestra que sus dos décadas de trayectoria no significan mirar únicamente hacia el pasado, sino seguir creando, evolucionando y conquistando nuevos espacios en la escena musical colombiana.

“Quererte es involuntario” ya está disponible en todas las plataformas digitales de audio y video.