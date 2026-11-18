El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, confirmó la decisión este miércoles 18 de noviembre, durante la sesión de las comisiones económicas conjuntas. «No se modifica el IVA de la canasta básica, no se modifica el IVA para los agroinsumos ni para los seguros de salud», afirmó.
Según explicó el funcionario, los cambios responden a una revisión solicitada por el presidente Abelardo de la Espriella. Además de retirar esta medida, el Gobierno presentará nuevas alternativas de recaudo en las próximas semanas.
La Ley de Rescate Económico continúa su trámite en el Congreso, donde se debatirán los ajustes y se definirá el contenido final del proyecto.
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