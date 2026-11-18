Medicina prepagada y seguros de salud quedarían sin aumento del IVA

Los usuarios de medicina prepagada y seguros de salud no tendrían que asumir el aumento de impuestos que contemplaba inicialmente el Gobierno dentro de la Ley de Rescate Económico. El Ejecutivo anunció que retirará esa propuesta durante el debate del proyecto en el Congreso.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, confirmó la decisión este miércoles 18 de noviembre, durante la sesión de las comisiones económicas conjuntas. «No se modifica el IVA de la canasta básica, no se modifica el IVA para los agroinsumos ni para los seguros de salud», afirmó.

Según explicó el funcionario, los cambios responden a una revisión solicitada por el presidente Abelardo de la Espriella. Además de retirar esta medida, el Gobierno presentará nuevas alternativas de recaudo en las próximas semanas.

La Ley de Rescate Económico continúa su trámite en el Congreso, donde se debatirán los ajustes y se definirá el contenido final del proyecto.