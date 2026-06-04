Testimonio sacude investigación por muerte de Yulixa Toloza: hablan de amenazas y arma de fuego

Nuevos detalles salieron a la luz sobre la muerte de Yulixa Toloza, la mujer que falleció tras someterse a un procedimiento estético en un establecimiento de Bogotá. Esta vez, la dueña del centro estético Beauty Láser aseguró que el anestesiólogo conocido como “Leo”, actualmente prófugo de la justicia, habría intimidado a varias personas cuando la paciente aún presentaba signos vitales.

Según la versión entregada por María Fernanda Delgado Hernández a través de su hermana durante una entrevista en un pódcast, tras notar que Yulixa se encontraba en estado crítico, utilizaron un oxímetro y comprobaron que todavía registraba signos de vida. En ese momento, habrían propuesto trasladarla a un hospital o solicitar una ambulancia, pero el anestesiólogo se habría opuesto.

De acuerdo con el relato, el hombre aseguró que no había posibilidad de salvarla y habría pronunciado la frase: “Sin cuerpo no hay delito”, una afirmación que también fue mencionada previamente por investigadores del caso.

La versión señala además que el anestesiólogo habría sacado un arma de fuego para amenazar a la propietaria del establecimiento y a su esposo, obligándolos a seguir sus instrucciones. Incluso, presuntamente les advirtió que atentaría contra sus hijos si no obedecían.

Según el testimonio, cuando Yulixa perdió definitivamente los signos vitales dentro del vehículo en el que era trasladada, el hombre les ordenó abandonar Bogotá y tomar carretera. La propietaria del establecimiento habría esperado encontrarse con un retén policial para denunciar la situación, pero esto no ocurrió.

Mientras tanto, la investigación continúa avanzando. El informe de necropsia reveló que la mujer sufrió complicaciones derivadas de un procedimiento de extracción de grasa, que desencadenó un embolismo graso pulmonar, insuficiencia respiratoria aguda y una anemia severa, condiciones que finalmente provocaron su fallecimiento.

La dueña de Beauty Láser también envió un mensaje de perdón a la familia de Yulixa Toloza y aseguró que huyó tras los hechos por temor a las amenazas que, según afirma, recibió por parte del anestesiólogo.