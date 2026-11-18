Terremoto obligó al cierre de fábrica que produce Saltinas y Cocosette

Productos tradicionales como las Saltinas Doré, Cocosette y las galletas Milo Sándwich podrían enfrentar cambios en su producción tras el cierre de la planta de Comestibles La Rosa en Dosquebradas, Risaralda. La decisión, anunciada por la compañía, también pone en incertidumbre la situación laboral de cientos de trabajadores.

La fábrica, que hace parte del grupo Nestlé y cuenta con más de 75 años de historia, suspendió totalmente sus operaciones debido a los daños estructurales ocasionados por el terremoto del pasado 10 de agosto. Según la empresa, el 70 % de la infraestructura resultó afectada y las condiciones actuales impiden mantener la producción.

Una de las principales preocupaciones es qué pasará con el abastecimiento de sus productos. José Manuel Uribe, trabajador y dirigente sindical, explicó que las otras plantas de Nestlé en Colombia, ubicadas en Bugalagrande, Valledupar y Mosquera, no cuentan con la maquinaria especializada para fabricar estas referencias. Por eso, considera que trasladar la producción no es técnicamente viable en este momento.

La decisión también desató preocupación entre los empleados. Según la organización sindical, 221 trabajadores tenían sus contratos suspendidos desde septiembre y el cierre total podría afectar a cerca de 400 personas vinculadas a la fábrica. La compañía, por su parte, anunció un plan de retiro voluntario con beneficios económicos para todos sus trabajadores.

Mientras la empresa sostiene que los daños hacen inviable continuar la operación, representantes sindicales cuestionan la falta de un proceso de recuperación de la planta y aseguran que parte de la maquinaria permaneció en condiciones de funcionamiento.

Por ahora, no hay claridad sobre si estos productos dejarán de comercializarse o si Nestlé definirá una alternativa para mantener su fabricación. La compañía informó que continuará operando en Dosquebradas mediante su centro nacional de distribución.