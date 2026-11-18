De acuerdo con las primeras versiones, el hecho ocurrió en el sector conocido como El Filo, en jurisdicción del corregimiento de Gramalote, donde presuntamente se habría registrado un intercambio de disparos.
Las dos personas habrían sido encontradas sin vida dentro de un vehículo. Hasta el momento, no se conocen sus identidades ni se han establecido con precisión las circunstancias del suceso.
La información sobre este caso sigue siendo limitada y, hasta ahora, las autoridades no han entregado un reporte público que permita esclarecer lo ocurrido. Se espera que en las próximas horas se conozcan nuevos detalles sobre este hecho violento
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