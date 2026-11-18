Hallan dos personas sin vida dentro de un vehículo en Ansermanuevo

Un posible ataque con arma de fuego habría dejado dos personas muertas durante la noche del martes 17 de noviembre en zona rural de Ansermanuevo, en el norte del Valle del Cauca. El caso aún está pendiente de confirmación oficial.

De acuerdo con las primeras versiones, el hecho ocurrió en el sector conocido como El Filo, en jurisdicción del corregimiento de Gramalote, donde presuntamente se habría registrado un intercambio de disparos.

Las dos personas habrían sido encontradas sin vida dentro de un vehículo. Hasta el momento, no se conocen sus identidades ni se han establecido con precisión las circunstancias del suceso.

La información sobre este caso sigue siendo limitada y, hasta ahora, las autoridades no han entregado un reporte público que permita esclarecer lo ocurrido. Se espera que en las próximas horas se conozcan nuevos detalles sobre este hecho violento