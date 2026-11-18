María Claudia Tarazona señala a Petro por magnicidio de Miguel Uribe

Un nuevo enfrentamiento se desató entre el expresidente Gustavo Petro y María Claudia Tarazona, esposa del exsenador Miguel Uribe Turbay, luego de que ella lo señalara, junto a Nicolás Maduro, de presuntamente ordenar el asesinato.

Durante el Primer Simposio Internacional de Seguridad de la UNP, Tarazona cuestionó que la investigación se concentre en la Segunda Marquetalia y afirmó: «Fueron organizadores, los logísticos y quienes financiaron, pero quienes dieron la orden la Fiscalía tendrá que hacer su labor».

Luego agregó: «Presuntamente, y como la investigación tiende a establecerlo, fue el narcopresidente Gustavo Petro y el narcodictador Maduro».

Tras esas declaraciones, Petro pidió a su abogado Alejandro Carranza presentar una denuncia por calumnia contra Tarazona. El expresidente ha negado cualquier responsabilidad en el magnicidio y sostiene que no existen pruebas que lo vinculen con el crimen.

La firma Víctor Mosquera Marín Abogados, representante de Tarazona, respondió que «exigir verdad y justicia no puede convertirse en motivo de intimidación para las víctimas» y anunció acciones legales para proteger a la familia. También recordó que presentó una denuncia contra Petro ante la Comisión de Acusación por presunto hostigamiento contra Miguel Uribe Turbay.

Hasta ahora, Petro no ha sido vinculado formalmente por la Fiscalía al magnicidio. La investigación apunta a la participación de la Segunda Marquetalia en la organización y ejecución del crimen.