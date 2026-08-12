Terremoto en Tuluá: dos personas perdieron la vida, una tercera en estado crítico

Dos personas fallecidas y una más gravemente herida hacen parte del balance que deja en Tuluá el terremoto registrado el pasado 10 de agosto.

Una de las víctimas mortales sufrió un infarto en medio de la emergencia generada por el fuerte movimiento sísmico.

La segunda víctima es una persona en condición de calle, quien perdió la vida luego de que una pared le cayera encima durante el terremoto.

Entre tanto, una tercera persona permanece en grave estado de salud tras resultar lesionada en la parroquia San Francisco. De acuerdo con la información conocida, durante el sismo una imagen religiosa cayó y la golpeó fuertemente en la cabeza.

La persona fue trasladada a un centro asistencial y su condición es crítica. De manera preliminar se habla de muerte cerebral, información que deberá ser confirmada oficialmente por las autoridades de salud.

Estos casos se suman a las consecuencias que dejó el terremoto en Tuluá, donde también se reportan múltiples afectaciones en viviendas, edificaciones y otros inmuebles.