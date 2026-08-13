Cerca de 700 viviendas afectadas por el terremoto en La Unión, Valle

El impacto del terremoto sigue reflejándose en las cifras de afectación en este municipio del norte del Valle. De acuerdo con el más reciente informe estadístico, hasta el momento han sido registradas 815 familias, que corresponden a 1.497 personas afectadas.

El balance señala que 166 familias tuvieron que ser evacuadas y se encuentran con familiares, mientras continúan las evaluaciones de las viviendas y demás edificaciones afectadas.

Uno de los datos más preocupantes está relacionado con la infraestructura. El reporte registra 698 viviendas afectadas, además de 33 fincas y 42 locales comerciales que presentan algún tipo de daño como consecuencia del movimiento sísmico.

Según la clasificación preliminar de los inmuebles evaluados, cerca de 380 aparecen como averiados, mientras aproximadamente 250 fueron catalogados como no habitables. Poco más de 100 permanecen habitables y alrededor de 50 figuran como destruidos. Un número reducido continúa pendiente de clasificación.

La mayor parte de las afectaciones se concentra en la zona urbana de La Unión, aunque también se reportan daños en el sector rural.

En cuanto a la población damnificada, el grupo entre los 30 y 59 años concentra el mayor número de afectados, con más de 600 personas. Le siguen los adultos mayores de 60 años, con una cifra cercana a 500. También aparecen aproximadamente 200 jóvenes entre los 15 y 29 años y más de 150 niños entre los 0 y 14 años.

Las cifras corresponden al balance recopilado hasta el momento y podrían modificarse a medida que continúe el registro de familias y la evaluación de los daños ocasionados por el terremoto.