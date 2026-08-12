Gobierno decreta emergencia económica y crea el ‘Fondo Milagro’

En una transmisión en directo, el presidente Abelardo De La Espriella entregó un nuevo y preocupante balance de la tragedia ocasionada por el terremoto del pasado 10 de agosto: 265 personas fallecidas, 3.494 heridas y 496 desaparecidas.

El mandatario también informó sobre 11.000 viviendas destruidas como consecuencia del movimiento sísmico, mientras continúan las evaluaciones para establecer la verdadera dimensión de los daños en las diferentes regiones del país.

Ante la magnitud de la emergencia, De La Espriella anunció que su Gobierno decretará la emergencia económica y creará un fondo especial que tendrá la responsabilidad de liderar el proceso de reconstrucción de las zonas golpeadas por el terremoto.

Durante la transmisión también intervino la primera dama, quien presentó un informe sobre las ayudas que se han logrado gestionar y el material humanitario que ya ha sido distribuido entre las regiones afectadas.

El balance continúa siendo preliminar y podría cambiar a medida que avanzan las labores de búsqueda de las 496 personas que todavía figuran como desaparecidas, una cifra que aumentó y que mantiene concentrados los esfuerzos de los organismos de emergencia.