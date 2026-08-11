Terremoto en Cali cobró la vida de mujer oriunda de Andalucía

El fuerte terremoto registrado este lunes 10 de agosto, que golpeó a Cali y se sintió en gran parte del territorio nacional, sigue dejando historias de dolor en diferentes municipios del Valle del Cauca.

Gloria Inés Zorrilla Gómez, oriunda de Andalucía, figura entre las víctimas fatales que dejó la emergencia en la capital vallecaucana.

La mujer, ampliamente conocida por familiares y allegados en su tierra natal, laboraba en la Notaría Quinta de Santiago de Cali, ciudad en la que se encontraba al momento de registrarse el movimiento sísmico.

La noticia de su fallecimiento ha causado profundo pesar en Andalucía, donde familiares, amigos y conocidos han expresado mensajes de solidaridad y condolencias ante esta inesperada pérdida.

Gloria Inés Zorrilla Gómez será despedida en su municipio natal. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, sus restos mortales recibirán cristiana sepultura en Andalucía, aunque todavía está por confirmarse el lugar de velación, así como la fecha y hora de las exequias.

Su muerte se suma al doloroso balance que deja el terremoto del 10 de agosto en varias ciudades de Colombia.