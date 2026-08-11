Más de 700 heridos y 5.000 viviendas afectadas en el Valle

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, continúa recorriendo los municipios del norte del departamento para verificar los daños ocasionados por el terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes.

La mandataria informó que más de 700 personas han resultado heridas en el Valle y confirmó graves afectaciones en la infraestructura hospitalaria. Los hospitales de El Águila y Argelia quedaron completamente destruidos, mientras que el Hospital San Antonio de Roldanillo presenta daños cercanos al 60 %, aunque continúa atendiendo pacientes en urgencias y cirugía.

En Zarzal, el hospital también sufrió graves afectaciones y llegó a atender a 86 personas heridas, mientras que numerosas viviendas quedaron completamente destruidas.

La emergencia también ha generado dificultades de movilidad. Las vías hacia El Águila, El Cairo y Buenaventura presentan afectaciones que han dejado sectores incomunicados. Maquinaria y equipos de la Gobernación trabajan en la recuperación de estos corredores para facilitar el paso de ayuda humanitaria.

En el caso de Buenaventura, la vía de acceso avanza en su proceso de habilitación y se programaron siete vuelos para transportar insumos, carpas y ayudas a las comunidades afectadas.

Toro señaló además que en el departamento se han reportado 5.000 viviendas completamente colapsadas o destruidas y 38 personas fallecidas, entre ellas cuatro niños. También informó que dos menores permanecen en cuidados intensivos tras resultar afectados por el colapso de una pared en una escuela.

Ante la magnitud de la emergencia, el Gobierno Nacional confirmó el envío de dos hospitales de campaña al Valle del Cauca para reforzar la atención médica.

La gobernadora continuará este miércoles su recorrido por los municipios afectados para entregar ayudas humanitarias, verificar daños y priorizar los puntos que requieren atención urgente.