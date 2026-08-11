Gobierno aplaza un mes el pago de renta para afectados por el terremoto

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, explicó que la medida busca dar un margen adicional a los contribuyentes que actualmente están concentrados en atender las consecuencias de la emergencia. El plazo podría ampliarse si las circunstancias lo requieren.
Además, el Gobierno descartó por ahora un aumento de impuestos para financiar la atención de la tragedia. Según el ministro, la administración buscará primero recursos mediante ajustes y recortes al presupuesto nacional.
El exviceministro de Hacienda Juan Londoño explicó que la declaración de renta de personas naturales se presenta una vez al año y que el aplazamiento aplicará a quienes tengan vencimientos durante el periodo cobijado por la medida.
El anuncio se conoce mientras el Gobierno revisa el presupuesto nacional de 2027, con el objetivo de encontrar recursos para atender las necesidades generadas por el terremoto sin trasladar nuevos impuestos a los ciudadanos.
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