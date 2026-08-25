Terremoto deja cerca de 54.000 estructuras afectadas en el Valle

De acuerdo con el consolidado presentado por la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres, cerca de 54.000 estructuras registran algún tipo de afectación en el departamento.
Francisco Tenorio Lara, secretario de Gestión del Riesgo del Valle, explicó que el Registro Unifamiliar de Emergencias (RUFE) ya cerró su etapa de consolidación y permitió establecer que aproximadamente 13.700 viviendas quedaron completamente destruidas o presentan condiciones críticas.
El funcionario también señaló que 699 instituciones educativas oficiales registran algún tipo de daño como consecuencia del sismo.
Mientras se consolida el panorama de afectaciones, las autoridades departamentales mantienen la atención a las familias damnificadas y avanzan en las evaluaciones técnicas necesarias para definir las acciones de recuperación y reconstrucción.
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