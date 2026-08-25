Si va hacia Buenaventura o Buga, tenga en cuenta estos cambios en la vía

Las modificaciones se presentan en los sectores comprendidos entre los PR 63+222 y PR 63+889, así como entre los PR 64+961 y PR 66+198, donde se adelantan las intervenciones.
Ante esta situación, se recomienda a los conductores planear sus recorridos con anticipación, consultar las rutas habilitadas según su destino y transitar con precaución.
La Unión Vial Camino del Pacífico hizo un llamado a respetar la señalización establecida en el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) y seguir las indicaciones del personal encargado de orientar la circulación en la zona.
Las medidas buscan garantizar la seguridad de los usuarios mientras avanzan los trabajos del intercambiador.
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