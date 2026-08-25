Instalan 238 luminarias en la vía Tuluá–La Marina: así avanza la obra

La vía que conecta Tuluá con el corregimiento de La Marina contará con 238 nuevas luminarias LED, como parte de una intervención que busca mejorar las condiciones de seguridad y movilidad en este importante corredor.

La Alcaldía de Tuluá informó que los trabajos ya avanzan con la instalación del cableado y las luminarias a lo largo de 7,5 kilómetros de carretera, por donde diariamente se movilizan habitantes y visitantes.

Según la información entregada, la obra beneficiará a más de 3.000 personas que transitan por este sector rural del municipio.

Con la implementación de tecnología LED, el proyecto busca fortalecer la iluminación de la vía y ofrecer mejores condiciones para quienes se desplazan entre Tuluá y La Marina, especialmente durante la noche.

Las obras hacen parte de las acciones encaminadas a mejorar la infraestructura y las condiciones de seguridad vial del municipio.