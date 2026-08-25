Instalan 238 luminarias en la vía Tuluá–La Marina: así avanza la obra

La Alcaldía de Tuluá informó que los trabajos ya avanzan con la instalación del cableado y las luminarias a lo largo de 7,5 kilómetros de carretera, por donde diariamente se movilizan habitantes y visitantes.
Según la información entregada, la obra beneficiará a más de 3.000 personas que transitan por este sector rural del municipio.
Con la implementación de tecnología LED, el proyecto busca fortalecer la iluminación de la vía y ofrecer mejores condiciones para quienes se desplazan entre Tuluá y La Marina, especialmente durante la noche.
Las obras hacen parte de las acciones encaminadas a mejorar la infraestructura y las condiciones de seguridad vial del municipio.
Deja una respuesta