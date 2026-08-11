Terremoto deja 85 muertos y 885 heridos en Cali

El Puesto de Mando Unificado (PMU) entregó una nueva actualización sobre la emergencia provocada por el terremoto que sacudió a Cali este lunes.

De acuerdo con el reporte de las 11:30 p. m., la ciudad registra 85 personas fallecidas y 885 heridas. Además, 56 estructuras presentan colapso total y 193 personas permanecen atrapadas.

Las labores de rescate han permitido poner a salvo a 37 personas, mientras continúan los trabajos de búsqueda entre los escombros.

En diferentes puntos de la ciudad permanecen desplegados 1.345 rescatistas, con apoyo de organismos de socorro provenientes de distintas regiones del país.

Las autoridades también reportaron afectaciones en 93 edificios y viviendas y mantienen las labores de evaluación, rescate y atención de los afectados.