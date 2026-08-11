EE. UU. enviará US$15,5 millones para apoyar a víctimas del terremoto

El Gobierno de Estados Unidos anunció la destinación de US$15,5 millones para apoyar la atención de la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió varias regiones de Colombia.

Los recursos serán destinados a refugios de emergencia, alimentos, protección y evaluaciones de daños, según informó el Departamento de Estado estadounidense, que expresó su solidaridad con las familias afectadas y manifestó su disposición de acompañar al Gobierno colombiano durante la respuesta a la tragedia.

El terremoto, registrado a las 7:34 de la mañana, tuvo su epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó, y dejó graves afectaciones en el Valle del Cauca, el Eje Cafetero y el departamento del Chocó.

En el balance preliminar citado en el reporte, las autoridades contabilizaban 111 personas fallecidas, además de cientos de afectados y daños en viviendas, hospitales, centros educativos, vías y aeropuertos.

Ante la emergencia, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó priorizar las labores de búsqueda y rescate de personas que pudieran permanecer atrapadas bajo los escombros. El Ejército desplegó 180 soldados especializados en búsqueda y rescate, equipados con drones, cámaras térmicas, sensores de movimiento y herramientas para atender estructuras colapsadas.

La respuesta internacional también ha comenzado a hacerse evidente. CAF anunció una donación de US$500.000 para apoyar la atención humanitaria y la recuperación de las zonas afectadas.

Además, gobiernos de países como Argentina, Perú y Suiza expresaron su solidaridad y disposición para brindar apoyo a Colombia en medio de la emergencia.

Las autoridades mantienen las labores de rescate, evaluación de daños y atención a los damnificados, mientras los balances de víctimas y afectaciones continúan en actualización.