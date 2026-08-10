Seis integrantes de grupos armados fueron abatidos en 48 horas

Las operaciones de la Fuerza Pública durante las primeras 48 horas del gobierno de Abelardo De La Espriella dejaron seis integrantes de estructuras armadas abatidos en los departamentos de Meta y Antioquia, además de cuatro capturas en Necoclí

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En el Meta, las Fuerzas Especiales del Ejército abatieron a Hernando Forero Mosquera, alias ‘El Ruso’ o ‘El Alemán’, señalado cabecilla del Frente 28 José María Córdoba de las disidencias de las Farc. En la operación también murieron otros tres integrantes de esa estructura.

Según las autoridades, ‘El Ruso’ llevaba más de 21 años en actividades criminales y tenía influencia principalmente en Arauca y Casanare. Las labores de inteligencia permitieron establecer que se encontraba en el Meta.

En Anorí, Antioquia, tropas de la Séptima División, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial, la Policía y la Fiscalía, abatieron en combate a otros dos integrantes del Clan del Golfo, uno de ellos señalado como cabecilla. Durante el operativo fueron incautados seis fusiles y material de guerra.

Además, en Necoclí, cuatro presuntos integrantes del componente financiero y de narcotráfico del Clan del Golfo fueron capturados. Las autoridades también incautaron armas, municiones y material de inteligencia.

El presidente De La Espriella destacó los resultados y aseguró que su Gobierno mantendrá una ofensiva contra las estructuras armadas ilegales para recuperar el control territorial y fortalecer la seguridad.