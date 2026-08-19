Terremoto deja 304 muertos y más de 292.000 afectados

A más de una semana del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia, la UNGRD reporta 304 personas fallecidas, 4.548 heridas y 426 desaparecidas.

El balance también registra 292.043 personas afectadas, 123.789 familias damnificadas y 134.342 viviendas averiadas en 472 municipios de 15 departamentos. Además, 356 personas han sido rescatadas con vida.

La cifra de desaparecidos genera especial atención, pues pasó de 143 a 426 en los últimos días. Las autoridades advierten que el proceso de consolidación de estos datos todavía no se encuentra estabilizado.

En Tuluá, el reporte oficial mantiene 3 fallecidos y 67 heridos. También han sido inspeccionadas 704 viviendas, de las cuales 149 presentan condiciones de alto riesgo, mientras se han retirado 796 toneladas de escombros.

Como parte de las acciones de recuperación, la Gobernación del Valle entregó 120 bultos de cemento a Tuluá, equivalentes a más de seis toneladas, para apoyar la reconstrucción de las viviendas afectadas.

El Gobierno estima preliminarmente en $30 billones las pérdidas físicas ocasionadas por el terremoto y avanza en el Plan Milagro de Reconstrucción para atender a las comunidades afectadas.